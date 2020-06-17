KDK, Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını dünyaya anlatacak (1) - ANKARA

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumların Kovid-19 sürecindeki çalışmalarını arşivlemek amacıyla hazırladıkları "Türkiye'nin Koronavirüs Hastalığıyla Mücadelesi" raporuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin salgınla mücadelede ilk tedbir alan ülkelerden olduğunu, bu tedbirlerin sıkı şekilde denetlendiğini ve iyi bir sağlık sisteminin olduğunu vurgulayan Malkoç, bu nedenle Türkiye'nin Kovid-19 sürecini en iyi idare eden ülkelerin başında geldiğini söyledi.Malkoç, bu süreçte 125 ülkeye çeşitli sağlık malzemeleri gönderildiğini hatırlatarak, bunun hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yöneticilerin hem de doktorların süreci başarılı şekilde idare etmesinin bir sonucu olduğunu anlattı.KDK'nin, idarenin işleyişini denetlediğine işaret eden Malkoç, şöyle devam etti:"Bu süreçte bize de çok sayıda başvurular oldu. Bu başvurulardan hareketle ve süreci de iyi takip ettiğimiz için, dedik ki Türkiye'de, halkımızla beraber devletimizin kaynaşması fevkalade bir sonuç ortaya çıkardı. Bunu biz rapora dökelim. 6228 sayılı kanunda bize ülkenin genelini ilgilendiren konularda rapor düzenleme sorumluluğu veriliyor. İşte bu rapor ortaya çıktı."- "Türkiye'nin uygulamaları onlar için bir rehber, harita olacak"Şeref Malkoç, raporun "Salgınla Mücadelede Sağlık Alanında Yapılan İşlemler", "Salgınla Mücadelede Alınan İdari Tedbirler", "Ekonomik Alanda Alınan Tedbirler", "Genel Değerlendirme ve Öneriler" başlıklı 4 bölümden oluştuğunu aktararak, "Türkiye'nin bu alandaki yapmış olduğu çalışmaları dünya ile mukayese ederek ortaya koyduk. Türkiye burada açık ara önde çıkıyor. Özellikle vaka oranları ve ölüm oranlarını orantıladığımızda dünyanın en iyi ülkelerinden biri oluyoruz." dedi.Raporun 1,5 ayda tamamladığını bildiren Malkoç, şunları kaydetti:"Elbette Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığından ilgili arkadaşlardan teknik destek aldık ama kurumumuzdaki uzman arkadaşlar ve denetçi arkadaşlarımızın emeğinin ürünüdür bu. Biz bunu yabancı dillere özellikle İngilizce'ye çevirdik. Türkiye'de bulunan yabancı büyükelçilere, dünyada sağlıkla ilgilenen tüm kurumlara ve dünya ombudsmanlarına Türkiye'de koronavirüs hastalığıyla yapılan mücadeleyi göndereceğiz. Çünkü bu bir tecrübedir. Türkiye'nin tecrübesini hem onlara tanıtmış, anlatmış olacağız. Başka ülkelerde benzer, rahatsızlıklar, hastalıklar ortaya çıktığında Türkiye'nin uygulamaları onlar için bir rehber, harita olacak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!