09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
KDK'den "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu"
- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "Tüm insan hakları savunucuları ve yetkilileri, zorluk çeken, Yunanistan tarafından mağdur edilen sığınmacıları gelip görmeli ve bunlarla ilgili raporlarını tutup, bütün dünyaya daha güçlü şekilde seslerini duyurmalı" - "AB yetkilileri ve ülkeleri, Avrupa'nın değerlerinin AB kapılarında nasıl ayaklar altına alındığını görmeli ve Yunanistan'ın suçuna ortak olmamalıdır"
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan sığınmacıların Yunanistan sınır kapısında maruz kaldığı müdahaleleri içeren "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu" hazırladı.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kurumun konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları engellemeyeceğini duyurmasının ardından binlerce kişinin Yunanistan sınırında toplandığını fakat Yunan polisinin sınırı geçmek isteyenlere şiddet uyguladığını, insanlık dışı muamelede bulunduğunu söyledi.
Heyet olarak 3 Mart'ta, başta Pazarkule Sınır Kapısı olmak üzere Türk-Yunan sınırı boyunca Meriç Nehri üzerinde göçmenlerin bulunduğu yerleri ziyaret ettiklerini aktaran Malkoç, "Tespitlerimizi rapora dönüştürdük, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere dünyadaki bütün ombudsmanlar, insan hakları savunucuları, AB'deki insan haklarıyla ilgili parlamenterlere bu raporlarımızı göndereceğiz." diye konuştu.
Raporda, Yunanistan yönetiminin, sığınmacılara karşı uluslararası hukuka aykırı davrandığını, kadınlara ve çocuklara aşırı güç kullanıldığını belirttiklerini anlatan Malkoç, yapılan müdahalelerin ardından 4 kişinin hayatını kaybettiğini, sınırı geçenlerin paraları ve eşyalarının alınarak, hastalığa ve ölüme terk edildiklerini dile getirdi.
- "AB yetkilileri seslerini mutlaka çıkarmalı"
Malkoç, BM'nin, Yunanistan yetkililerini kınaması, ikaz etmesi hatta durdurması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Tüm insan hakları savunucuları ve yetkilileri, zorluk çeken, Yunanistan tarafından mağdur edilen sığınmacıları gelip görmeli ve bunlarla ilgili raporlarını tutup, bütün dünyaya daha güçlü şekilde seslerini duyurmalı. AB yetkilileri ve ülkeleri seslerini mutlaka çıkarmalı, Avrupa'nın değerlerinin AB kapılarında nasıl ayaklar altına alındığını görmeli ve Yunanistan'ın suçuna ortak olmamalıdır. Pazarkule'deki sığınmacıların attıkları sloganlardan biri de 'İdlib'den Berlin'e ve Brüksel'e' sloganıydı. Eğer AB sorumluluğu üzerine almazsa, gerekeni yapmazsa, ilerde daha sıkıntılı olaylarla karşılaşacaktır."
Malkoç, Türkiye'de yetkililer ve halkın, 9 yıldır olduğu gibi bugün de sınırlardaki sığınmacılara yardım ettiğini anlattı.
Sınırdaki sığınmacıların sayısına ilişkin soruya Malkoç, "Televizyonda gördüğümüz göçmenlerin yığıldığı yer Pazarkule Sınır Kapısı. Orada 5-6 bin kişi var. Bir kısmı kalıyor, bir kısmı geri dönüyor ancak sınırdan asıl geçişler Pazarkule'de değil, Edirne'den devam eden Meriç boyunca 204 kilometrelik bir hat var. Bu sınırdaki onlarca köyden insanlar geçmekte. Resmi rakam nedir bilmiyorum ama 150 bin civarında olduğu söyleniyor. Yani Pazarkule'deki bekleyiş bizi yanıltmamalı." yanıtını verdi.
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