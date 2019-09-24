HabertürK'ten Fevzi Çakar'ın haberine göre Yargıtay KCK ana davasını karara bağladı. Yargıtay kararında 'KCK'nın terör örgütü olduğuna' hükmederek HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları'na 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla verilen 9 yıl hapis cezası ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven7e 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

CEZALAR TBMM'DE OKUNURSA VEKİLLİKLERİ DÜŞECEK

Cezası onanan Güven ve Farisoğulları için Meclis Başkanlığı'na bilidirimde bulunulacak. Cezaları Meclis'te okunursa milletvekilleri düşecek

CEZASI BOZULAN HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ

Diğer yandan Yargıtay kararında HDP Milletvekili Ebru Güney hakkında verilen beraat kararı onanırken, HDP Van Milletvekili Tayyip Temel'e 'örgüt yöneticiliği' suçundan verilen 18 yıl hapis cezası bozuldu. Temel'in 'örgüt üyeliği' suçundan cezalandırması gerektiği belirtildi.

HDP Milletvekili Pero Dündar hakkında 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla verilen 9 yıl hapis cezası eksik araştırma nedeniyle bozuldu.

KCK'NIN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA DAİR TESPİT

Yargıtay kararında KCK’nın terör örgütü olduğuna dair şu tespit yapıldı:

KCK'nın PKK ile organik bağlantısı, açıklanan amaç ve stratejisi, hiyerarşik yapısı, üye sayısı, sahip olduğu silahlı ve zorlayıcı gücü itibariyle Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmının Devlet idaresinden cebren ayırmaya yönelik amaç suçu gerçekleştirmeye elverişli nitelikte silahlı bir terör örgütüdür.



