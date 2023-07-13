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        O ilde yine kâbus oldu! Aynı günde günde 2 can aldı!

        Sivas'ın iki ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 12:18
        Kâbus o ilde aynı günde 2 can aldı!
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        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Zara ilçesine bağlı Kurucaabat köyünde yaşayan C.G'ye (76) kene yapıştı. Rahatsızlanan C.G, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan C.G, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KENEYİ KENDİSİ AYIRDI

        Öte yandan, Kangal ilçesine bağlı Minarekaya köyünde 47 yaşındaki Z.F.'nin vücuduna, bir yakınını ziyaret için gittiği İmranlı ilçesinde kene yapıştı.

        Keneyi vücudundan kendisi ayıran Z.F, rahatsızlanınca yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Z.F, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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