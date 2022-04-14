DHA

Sol kanat ve sol bek olarak oynayabilen Kazımcan Karataş'ı özellikle Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un beğendiği ve takip ettiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda gerçekleşecek kongrede Başkan Elmas'ın görevinin sona erecek olması nedeniyle transferin belirsiz olduğu dile getirildi. Galatasaray, devre arasında Altay'ın Polonyalı kalecisi Mateusz Lis'e de talip olmuştu.