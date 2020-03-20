Kazılara 37 milyon TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt genelinde 2019’da yapılan kazılara 37.260.268 TL ödenek verdi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ülkemizde deyim yerindeyse toprağı sıksak bir medeniyete ait kalıntılar fışkırıyor.

Hal böyle olunca kazı çalışmaları bitmek bilmiyor.

2019'da Cumhurbaşkanı veya Bakanlar Kurulu onaylı 378 kazı yapıldı. Büyük çoğunluğu Türk heyetleri tarafından yürütülen kazıların yanı sıra yüzey araştırmaları da gerçekleştirildi.

KAZILAR

Türk Kazıları: 124

Yabancı Kazılar: 32

Müze Kazıları: 44

Kurtarma Kazıları: 140

Kamu Yatırım Alanları Kurtarma Kazıları: 33

Su Altı Kazıları: 5

TOPLAM: 378

YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Türk Yüzey Araştırması: 126

Yabancı Yüzey Araştırması: 5

Su Altı Yüzey Araştırması: 5

Temizlik Çalışması: 20

TOPLAM: 156

KAZILARA AKTARILAN ÖDENEKLER

Türk Kazıları: 26.168.531 TL

Kurtarma Kazıları: 2.431.038 TL

Sondaj - Temizlik Kurul Kazıları: 150.000 TL

Müze Kazıları: 3.598.761

Baraj Bölgesi Çalışmaları: 4.570.000 TL

Su Altı Kazıları: 341.938 TL

TOPLAM: 37.260.268 TL