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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kazıdan bomba ve roket başlığı çıktı

        Kazıdan bomba ve roket başlığı çıktı

        Trabzon'da kazı çalışmaları sırasında bir adet el bombası ve bir adet roket başlığı bulundu. Enis Yıldırım'ın haberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 18:05 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:05
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        Kazıdan bomba ve roket başlığı çıktı
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        Trabzon'un Araklı İlçesi Hürriyet Mahallesinde gerçekleşen kazı çalışması sırasında görevliler toprağa gömülü olarak 1 adet plastik el bombası ve 1 adet rokat başlığı buldu.Bölgede tedbir alan ekipler, durumu polise bildirdi.

        Olay yerine bomba uzmanları çağrıldı. Bomba uzmanları çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, toprağa gömülü olan iki mühimmatı imha etti.

        BÖLGEYİ ASKERLER KULLANIYORMUŞ

        Mühimmatın bulunduğu Trabzon Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü “Şehit Meriç Alemdar Atış Poligonu ve Eğitim Alanının yakınındaki ormanlık alandaki bölgenin daha önce askerler tarafından kullanıldığı ileri sürüldü.

        Mühimmatın hangi birliği ait olduğunun soruşturma sonrasında ortaya çıkacağı belirtildi. Bu arada kayıtlara failsiz olay olarak geçen soruşturmanın 6136 Sayılı Kanun kapsamında sürdüğü öğrenildi.

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        #trabzon
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