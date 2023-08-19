Şahin, sabah erken kalkıp kazı ekibi için ikramlıklar hazırladığını da belirterek, şunları söyledi:

"Saat 10.00 civarında burada oluyorum. Arkadaşlarla kazı yapıyoruz, akşama kadar kazılara katılıyorum. Günlük 140 kilometre kadar yol yapıyorum buraya gelip dönebilmek için. 'İyi ki gelmişim' diyorum. Böyle bir şeyi herkese tavsiye ediyorum. Yorulmuyorum aslında. Burada bütün gün kalabilirim. Memuriyette 34'üncü yılımı bitiriyorum. Emekli olacaktım normalde ama baktım emeklilik bana göre değil. Arkeolojiye katılırsam emekli olsam bile gelir yine kazılara katılabilirim diye düşündüm. Bu benim her zaman yapabileceğim bir şey diye düşünüyorum. 70 yaşıma kadar çalışabilirim burada. Niyetim bunu devam ettirmek."