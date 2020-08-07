İHA

Kentte yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, sulama için sondaj yaptırdı. Sondaj çalışmaları sırasında kuyudan su yerine başka bir madde çıktığını gören vatandaş çakmağı ile ateşleyerek maddenin yandığını gördü.

İHA'nın haberine göre, yanmaya başlayan kuyudaki madenin ne olduğu öğrenilemezken, vatandaş olayla ilgili araştırma yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.