Kazdağları'nda 21 kişi mahsur kaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle 4 araç içinde 17'si askeri personel, 4'ü Büyükşehir Belediyesi yol açma ekibi personeli olmak üzere 21 kişi mahsur kaldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Edremit ilçemiz Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Komutanlığı'nda görevli askeri personeli taşıyan 3 aracın ve yolu açma çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalması sonucunda, mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla valiliğimiz koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personellere ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlanılmıştır. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi. Mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı.
6 KİLOMETRE MESAFE KALDI
Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli 17 askeri personel ve yolu açmak için bölgeye giderken kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 belediye isçisi ile kurulan irtibatta sağlık sorunu yaşamadıkları öğrenildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve UMKE ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kazdağları'nda gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarını bizzat yönlendiren Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, askeri personel ve belediye çalışanlarıyla irtibata geçildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paşlaştı. Vali Şıldak, mahsur kalan 21 kişiye ulaşılması için yürütülen çalışmalarda 6 kilometre kaldığını bildirdi.
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