10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü saat 11.00 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde Edirne istikametinde ilginç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, karayolunda seyir halinde olan iki otomobil bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza sonucu araçlardan biri üst geçidin asansör bölümüne çarparken diğer araçta yol üzerinde güçlükle durdu. Kazanın ardından sözlü başlayan tartışmada tansiyon bir anda yükseldi.
SİVİL POLİS AYIRMAK İSTEDİ
İHA'daki habere göre araçlardan inen taraflar tekme, tokat ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı kavga dakikalarca sürdü. Kavga devam ettiği esnada yoldan geçen sivil bir polis memuru olduğu iddia edilen bir kişi, tarafları ayırmak istedi. Ancak öfkeden deliye dönen şahıslardan biri memura taşla saldırdı. Saldırı sonucunda memur itilerek yere düştü.
POLİSE TEHDİTLER SAVURDU
Bunun üzerine sinirlenen memur, çantasından tabancasını çıkartarak mermiyi namluya verdi. Tarafların biraz olsun sakinleşerek ayrılması sonrası sinirlenen memuru ise çevredeki vatandaşlar uzaklaştırdı. Ancak memura tehditler savuran bir saldırgan tekrar taşkınlık çıkarttı. Polisin geri gelmesi üzerine yeniden alevlenen kavga, vatandaşları araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
TEKME, YUMRUK, TOKAT HAVADA UÇUŞTU
Görüntülerde, kaza sonrası dışarıya çıkan taraflar kavga etmeye başlıyor. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve tokatlarla vuruyor. Olayı gören polis memuru ise koşarak tarafları ayırmak istiyor. Ancak öfkeli saldırgan, memura taşla saldırdıktan sonra iterek yere düşürüyor. Bunun üzerine memur tabancasını çekerek mermiyi namluya veriyor. Silahı gören vatandaşlar memuru olay yerinen uzaklaştırıyor. Taraflar ise bir süre daha kavga ederken kadınlarda da çığlık atıyor. Öfkeli saldırgan silah çeken memura tepki gösteriyor. Memur da geri gelerek saldırganla kavgaya girişiyor ancak vatandaşlardan tekrardan uzaklaştırıyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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