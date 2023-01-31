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Kazayı görüp, diğer sürücüleri uyarmak isterken minibüs çarptı

İstanbul'da, iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından kamyonetinden inerek sürücüleri uyaran Erhan Kaya'ya minibüs çarptı. Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi

Giriş: 31.01.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
Kazayı görüp, sürücüleri uyarırken canından oldu
AA

İstanbul'da, yoldaki kazayı görüp, diğer sürücüleri uyarmak isteyen kamyonet sürücüsü öldü.

AA'nın haberine göre, Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Bulvarı'nda 2 otomobilin karıştığı hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kazayı gören kamyonetin şoförü Erhan Kaya (42), diğer sürücüleri uyarmak için aracından indi. Bu sırada Semih O.'nun kullandığı minibüs, Kaya'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Kaya'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

*Fotoğraflar: DHA

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