Kazayı görüp, sürücüleri uyarırken canından oldu

İstanbul'da, yoldaki kazayı görüp, diğer sürücüleri uyarmak isteyen kamyonet sürücüsü öldü.

AA'nın haberine göre, Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Bulvarı'nda 2 otomobilin karıştığı hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kazayı gören kamyonetin şoförü Erhan Kaya (42), diğer sürücüleri uyarmak için aracından indi. Bu sırada Semih O.'nun kullandığı minibüs, Kaya'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Kaya'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

*Fotoğraflar: DHA