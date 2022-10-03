Jandarma ekibine otomobil çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarpması sonucu Uzman Çavuş Hüseyin Cerit (42), şehit oldu, Uzman Çavuş Ekrem Kılıç yaralandı. Şehit Cerit, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye uğurlandı.
Lüleburgaz'da gece saatlerinde D-100 kara yolunun 2'nci kilometresinde A.A.'nın kullandığı otomobil ile M.M., yönetimindeki otomobilin çarpıştığı kaza meydana geldi. Kaza üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerine K.S.'nin kullandığı 39 SK 997 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan uzman çavuşlar Cerit ve Kılıç, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cerit, Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Cerit, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
'BABA BENİ YALNIZ BIRAKMA'
Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cerit için Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, şehidin ailesi katıldı. Törende babasının tabutuna sarılan Defne Cerit, "Baba, beni yalnız bırakma lütfen" diye ağladı. Törenin ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye dualarla uğurlandı.
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