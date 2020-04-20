Kazaya karışan ehliyetsiz sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapıldı - MANİSA

Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki A.Ç. yönetimindeki 45 VZ 801 plakalı otomobil, Muzaffer Tezcan Caddesi'nde kontrolden çıkarak SEAŞ Sosyal Sitesi'nin korkuluklarına çarptı.Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün kaçtığını belirledi.Yapılan araştırmada, sürücünün 16 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri aileye ulaşırken, A.Ç, teslim oldu.A.Ç'ye "ehliyetsiz araç kullanma", "mala zarar verme" suçlarının yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de işlem yapıldı.

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