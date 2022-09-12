Kazara kendini vuran kız çocuğundan acı haber!

İHA

Kastamonu'da, evdeki silahla kazara kendini vuran 14 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı.

Olay, 8 Eylül tarihinde Taşköprü ilçesine bağlı Kaygınca köyü Sökü Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde yaşayan 14 yaşındaki M.S. isimli kız çocuğu, iddiaya göre temizlik yaptığı sırada, evde bulunan silahla kazara kendini vurdu.

Ağır yaralanan M.S., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.