KAZARA AŞK KONUSU NE?

‘Kazara Aşk’ sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız… Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç… Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir… Artvinli Şimal’le, Gaziantepli Civan’ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenir… Farklı kültürlere mensup aileler, yaşadıkları sürprizler karşısında şoka girerken, birbirlerine yabancı iki genç arasında bilinmezlik rüzgarları esmektedir… Artık ne Şimal ve Karadeniz ailesi, ne de Civan ve Saydam ailesi için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…