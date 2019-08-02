Milli sporcular, Avrupa 20 ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası ile 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) 7 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 21 madalya elde etti.

Ayrıca milli atlet Necati Er, İsveç'in Gavle kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlamada 17,37 metrelik derecesiyle hem kürsünün zirvesine çıktı hem de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı. Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı'dan oluşan erkek bayrak takımı ise İsveç'in Boras kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 metrede 3:08.34'lük dereceyle şampiyon olurken, Türkiye rekoru da kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, gelen başarılı sonuçlar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Çintimar, katıldıkları son organizasyonlarda elde edilen madalyalara sevinmekten ziyade kaybettikleri üzerinde düşündüklerini söyledi.

Son 3 organizasyonda 21 madalya aldıklarını ancak kaçırdıkları madalyalara daha çok üzüldüklerini belirten Çintimar, "Şu an kazandıklarımız için sevinmiyorum, kaybettiklerimize üzülüyorum. Madalya alamadığımız müsabakalar sonrası sabaha kadar otelin lobisinde oturup bu çocuklar niye madalya alamadı, hatamız neydi diye düşünüp uyuyamadım." ifadelerini kullandı.

Çintimar, milli sporcuların yarışma atmosferinden etkilendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Örneğin, Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda uzun atlamada sporcumuz ilk hakkında faul yapınca o stresi kaldıramadı ve finale kalamadı. Halbuki finalde birincinin elde ettiği derece, bizim yapabileceğimiz bir dereceydi. Aynı şekilde 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda Esra Türkmen kızımız, cirit atmada finale kalamadı. Ancak EYOF'ta 54 metreyle madalya aldı. Orada 54 metre atsaydı birinci olacaktı. Yani bu sporcularımızın o günkü performansıyla, atmosferle alakalı bir şey.

İnşallah bundan sonraki yarışlar için tecrübe olur. Biz de neden daha iyi sonuçlar elde edemediğimizle alakalı toplantılar yapıp, bundan sonra nasıl daha iyi sonuçlar alırız diye çalışmalar yapacağız. Bayramdan hemen sonraki hafta içerisinde Bursa'da bir toplantı yapacağız. Turnuvalarda elde ettiğimiz sonuçlarla ilgili psikolojik, sosyolojik ve teknik anlamda analizler yapıp, 2020 için bir yol haritası çizip ona göre devam edeceğiz."

"BU ÇOCUKLAR, UYGULANAN PROJELERİN MEYVESİ"

Başkan Çintimar, atletizmde son dönemde elde edilen başarıların altında birçok sebebin yattığını ancak en önemlisinin sağlanan desteğin doğru yönde kullanılması olduğunu dile getirdi.

Göreve geldikten sonra atletizm branşında birçok önemli proje yaptıklarını aktaran Çintimar, "Bu çocuklar, bizim yaklaşık 6 yıldır uyguladığımız projelerin ve programların meyvesidir. 20, 23 yaş altı şampiyonalarında veya EYOF'ta mücadele eden sporcular bundan 6 yıl önce 14-15-16 yaşındaydılar. Belki birçoğu spora yeni başlamışlardı, belki de bir iki adım ilerlemişlerdi. Bugün dünyada ülkemizi temsil etmeyi bırakın başarılarla gururlandıracak noktaya geldiler. İnşallah bunu en iyi şekilde devam ettirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Çintimar, federasyonun Bakanlık tarafından sağlanan destekleri doğru yönde kullandığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu başarıların temelinde yatan çok sebep var. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız TOHM projeleri ve federasyon olarak yaptığımız TAF projeleri, bununla birlikte atletizm geliştirme ve eğitim kampları, hocalarımıza ve sporcularımıza psikolojik, sosyolojik, maddi ve manevi destekler bu başarıların baş aktörleri olarak görülebilir. Yurt içi ve yurt dışı kamplarımızın da önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, biz yurt dışından hocalar getirerek sporcularımızı destekledik. Örneğin, 4x400 metrede en iyi ülke neresi veya en bilgili olduğuna inandığımız hoca kimse ondan destek aldık.

Rusya'dan getirdiğimiz hocanın nezaretinde ölçümleri yaptık. Sporcularımızın ara frekanslarını, değişim zamanlarını anında çalıştığımız ekibe gönderip yarış sonrası bu çocuğun kaç santim önden başlaması lazım bunların tamamının analizini yaptırdık. Her branşta dünyada kim en iyi ise gerek biz davet ettik, gerekse kendimizi davet ettirip kamplar yaptık. Birlikte çalışarak bugünkü başarının temelini oluşturmuş olduk."

Türk atletlerin ilerleyen yıllarda dünyaya damga vuracak noktaya gelmemeleri için hiçbir sebebin olmadığına dikkati çeken Çintimar, "Bizim belli bir potansiyele sahip genç nüfusumuz var. Devletimiz yeterince imkan veriyor. Sadece bize verilen bu imkanların yönlendirilmesiyle alakalı bize düşen görevler var. Bizler o görevleri tam anlamıyla yerine getirdiğimiz zaman bu jenerasyonun atletizmde her yerde kürsüye çıkacağına inanıyorum. Bunu da gösterdik." diyerek sözlerini tamamladı.