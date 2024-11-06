Kazandere'de su dip seviyede

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.

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AA'da yer alan habere göre Vize ilçesindeki baraj kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak kaydedildi.

Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu.