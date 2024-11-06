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        Haberler Gündem Güncel Kazandere'de su dip seviyede | Son dakika haberleri

        Kazandere'de su dip seviyede

        İstanbul'da su sağlayan barajlardan biri olan Kırklareli'ndeki Kazandere Barajı'nda endişelendiren bir tablo kaydedildi. Kuraklık nedeniyle barajda doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:06 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:12
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        Kazandere'de su dip seviyede
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        Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.

        AA'da yer alan habere göre Vize ilçesindeki baraj kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak kaydedildi.

        Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu.

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        #Kazandere barajı
        #haberler
        #KIRKLARELİ
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