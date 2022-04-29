DHA

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile teknik direktör Valerien Ismael, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenledikleri iftarda, basın mensuplarıyla bir araya geldiler.

Kazancı ve Ismael, sohbet toplantısında bu sezon ve gelecek planlamaları konusunda görüşlerini aktardı.

Ceyhun Kazancı'nın sözlerinden öne çıkanlar:

OKAY YOKUŞLU VE OZAN TUFAN GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

"Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan gündemimizde olan isimler değil. Herhangi bir girişimimiz şu anda yok."

"ESKİHELLAÇ İÇİN DEVRE ARASINDA BİR GÖRÜŞME OLDU"

"Mustafa Eskihellaç için devre arasında bir temas oldu. Oyuncunun serbest kalma durumu var. Ücret konusunda yakın noktalara gelinirse yeniden temaslar başlayabilir."

"YABANCI SINIRI YERLİ İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK"

"Abdülkerim Bardakçı gibi gündemde olan yerli isimler için yeni seçilecek TFF'nin yabancı sınırındaki kararı belirleyici olacak. Bu durumda yerli oyuncu piyasasının düşmesi olası değil."

"İSKELETİ 22 HAZİRAN'A KADAR KURMAMIZ LAZIM"

İlk kampı Avusturya'da 22 Haziran tarihinde yapacağız. O zamana kadar transferlerin birçoğunu halletmiş olup iskeleti oturtmak istiyoruz. Sonrasında tabii ki farklı hamleler olacaktır. Buna fırsat transferleri de dahil. Çalışmalarımız devam ediyor."

- ISMAEL NASIL GELDİ?

"VALERIEN ISMAEL'İ BAŞKAN ONAYLADI"

"Benim teknik direktör konusunda 'Ya o ya ben gibi' başkana rest çektiğim konuşuldu ama böyle bir şey kesinlikle yok. Benim görevim hoca bulup başkana ve yönetim kuruluna sunmak. Ismael'i direkt başkan Ahmet Nur Çebi onayladı. Tüm ipler her zaman onun elinde. Projeden de asla taviz vermiyoruz. Ayağım yere basarak görevimin başındayım. "

"AVRUPA'DAN FERAGAT ETME DİYE BİR ŞEY YOK"

"Şu anda tek hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Gelecek sezon az maç oynayalım diye feragat etme gibi bir planımız kesinlikle yok. Beşiktaş için Avrupa olmazsa olmazdır."

"6-7 OYUNCU ALACAĞIZ"

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, transfer planlaması konusunda, "15 futbolcu almayacağız, 6-7 oyuncu alacağız. 2-2,5 milyon avro bonservisler döndürülebilecek bonservislerdir. 30 milyon avrolar para verdik, 2 milyon da maaş verdik; böyle dünyalar olmayacak. Birin üzerinde de olabilir" diye konuştu.

Gelecek sezonun ilk transferinde Gedson Fernandes'i aldıklarını dile getiren Kazancı, "Gedson'u aldık. Maaşa baktığımızda Türkiye standartlarında. Amacımız aşağılarda kalan maaşlarla almak. Oyuncuyu satabilmek için maaşları da o seviyede tutmak lazım. Gedson önemli bir yıldızdır, maaşları o seviyelerde. İllaki 2,5-3 milyon seviyelerinde bonservis paraları vermenize gerek yok. Tabii golcüde bir tık daha fazla verme durumunda kalacağız" dedi.

"SÖRLOTH, ABOUBAKAR... BU OYUNCULARI DOĞRU ZAMANDA ALMAK GEREKİYOR"

Kazancı, önümüzdeki sezon için transfer edecekleri oyunculara odaklandıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki sene alacağımız oyuncularla ilgili yoğun çalışmamız var. Gidecekler aşağı yukarı belli, sezon sonuna kadarki performanslar da belirleyici olacak. Kaliteli, potansiyeli tam yansıtmamış, çıkışta olan oyuncular var. Listemizdeki birkaç oyuncu bir milyonun altında oyuncular. Daha sıçrama yapmamış oyuncular. Ghezzal, Gedson çok büyü yıldız oyuncular. Adı geçen Sörloth, Aboubakar... Bu oyuncuları doğru zamanda almak gerekiyor. Bunların maaşları bir zamanlar bir milyonun altındaydı. Bu şekilde transfer yapmak istiyoruz, tam tepeye çıktığı zaman değil" şeklinde konuştu.

Geçen senenin eylül ayından beri transferde yoğun bir çalışma yaptıklarını dile getiren Ceyhun Kazancı, "Geniş bir oyuncu listemiz var. Canlı izlediğimiz çok oyuncu var. Anlaşmaya yaklaştığımız oyuncular da var. 22-23 Haziran gibi toplanacağız. Transferleri o tarihe hazırlamak istiyoruz. Gelenler olacak, gidenler olacak. Fırsat transferleri de olabilir. Alacağımız 6-7 oyuncunun dördünü söylediğimiz tarihlere yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

SÖRLOTH SÖZLERİ

Kazancı, transferde Beşiktaş ile adı anılan Alexander Sörloth hakkında da, "Sörloth'da bir milyon olmayacağı aşikar" derken, bu transfere ihtimal verilmediği sözü üzerine, "Belli olmaz. Çok imkansız değil. Kolay transfer olabilir, niye olmasın?" şeklinde konuştu.

Ceyhun Kazancı, alacakları oyuncuların hedeflerinin olması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi;

"Burayı bir hedef olarak görsün, başka hedefleri de olsun. 'Başarılı olayım, bir yerlere gideyim' desin. Buradan Manchester United'a direkt giden oyuncular oldu, neden yenisi olmasın? İstediğimiz model o. Bu kafada olan oyuncular istiyoruz."

Kadroda yer alan Atiba Huthchinson'ın durumuna değinen Kazancı, "Atiba bir sene daha oynayacaktır. Dünya Kupası var. Durumu ne olur bilmiyorum, hocanın raporu gelecektir" dedi.

"RIDVAN İÇİN TEKLİF VAR, ERSİN'E TEKLİF GELMEDİ"

Kazancı, takımın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz için farklı kulüplerden teklifler olduğunu, Ersin Destanoğlu için bir teklifin gelmediğini söyledi.

Kadroda kiralık olarak oynayan Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke ile sık sık görüştüklerini belirten Kazancı, "Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için kulübüyle sık sık görüşüyoruz. Satın alma opsiyonu 1,8 milyon avro. Bunu bir milyonun altına çekmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

ISMAEL: "GEDSON'UN ÇOK KATKISI OLACAK"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael ise Beşiktaş'a gelen her oyuncunun en iyi performansı göstermesi gerektiğini söyledi.

Kendisinden önce transfer edilen Gedson'u beğendiğini vurgulayan Ismael, "Çok katkısı olacak. Önceden de tanıdığım bir oyuncu. Santrfor hassas bir bölge. Sörloth çok kaliteli bir oyuncu" dedi.

3-4-3 İÇİN CHELSEA ÖRNEĞİ

Beşiktaş'ta oynattığı 3-4-3 sistemiyle ilgili eleştirilere değinen Ismael, İngiliz ekibi Chelsea'nin bu şekilde şampiyonluğa ulaştığını vurguladı.

"ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAKİ PENALTIYI GARİPSEDİM"

Ismael, Süper Lig'deki hakem tartışmalarıyla ilgili soruya da, "Adana Demirspor-Trabzonspor maçındaki penaltıyı garipsedim. VAR sisteminin olduğu bir dönemde böyle bir penaltıyı garipsedim. Sezon ilerledikçe bu konuların da oturacağına inanıyorum" yanıtını verdi.

Performansı eleştirilen Kenan Karaman'a değinen Ismael, "Kenan Karaman iyi futbolcu. Almanya'dan kendisini tanıyorum. Bu sezon birçok futbolcu performansının altında kaldı. Gelecek sezon odaklanacağımız konulardan biri de bu oyuncuların performansını artırmak olacak" diye konuştu.

Ismael son olarak, gelecek sezon öncesi kamp çalışmalarını da Avusturya'da yapacaklarını söyledi.