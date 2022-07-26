Dün akşam ilk tanıtımı yayınlanan yarışmanın amacı; keşfedilmemiş yetenekleri bulmanın yanı sıra yarışmacıları hayallerindeki restorana kavuşmalarını, kendi işlerinin patronları olmalarını sağlamak olacak. Peki, Kazanan Restoran programının içeriği ne, ne zaman başlayacak? İşte merak edilen o soruların yanıtları…

KAZANAN RESTORAN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yapımını Pervasız Yapım’ın üstlendiği heyecan dolu yarışma “Kazanan Restoran”, Perşembe günü akşam saat 20:00'da FOX TV ekranlarında yer alacak.

KAZANAN RESTORAN HAKKINDA MERAK EDİLENLER

İlker Ayrık’ın sunumuyla ekranlara gelecek olan Kazanan Restoran’da, işletme sahipleri hünerlerini gösterecek. 10 restoran birbiriyle yarışacak ve restoranlar hem takım olarak hem de bireysel temsilcileriyle yarışa katılacak.

Amaç büyük patronları etkilemek yatırım almak olacak. Kazanan restorantın büyük ödülü 500 bin TL.