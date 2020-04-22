Kazan ve mutfak eşyalarıyla 23 Nisan'ı kutladılar - DENİZLİ

AA

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti veren PASVAK aşevinin çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı astıkları binanın bahçesinde kazan ve mutfak eşyaları ile kutlama düzenledi.Ellerinde salladıkları Türk bayrakları ile TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan aşevi çalışanları, bahçedeki tezgah üzerine yerleştirilen kazanın yanında ellerindeki kepçe ve kevgirlerle "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun, Yaşasın 23 Nisan" şeklinde tezahürat yaptı, çalınan 23 Nisan müziğine ellerindeki aletlerle tempo tutarak eşlik etti.