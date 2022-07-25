Kazan Soda'dan 165 milyon dolarlık ek yatırım

Ciner Grup iştiraki ve Avrupa’nın en büyük doğal ağır soda külü ve sodyum bikarbonat üreticisi olan Kazan Soda Elektrik büyüyor. 1.5 milyar dolar yatırım bütçesi ile Ankara’nın Kahraman Kazan ve Sincan ilçesi sınırları içerisinde kurulan Kazan Soda Elektrik; 165 milyon dolar ilave yatırım ile 6. üretim hattını kuracak. Söz konusu yatırım ile her yıl ülkemize 800 milyon dolar döviz girdisi sağlayan Kazan Soda Elektrik; Türkiye’ye ilave 210 milyon dolar daha döviz girdisi gelmesini sağlayacak. Yeni yatırımla tesiste 200 yeni istihdam da sağlanmış olacak. Tesis bu yatırım sayesinde; Başkent’in istihdamına ve ihracatına çok önemli bir katkı sağlamış olacak.
1.5 MİLYAR DOLAR YATIRIMLA KURULDU
Ciner Grubu’nun 1.5 milyar dolar yatırım bedeliyle Türkiye’yi alanında dünyada lider konuma yükselten Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş tesislerinin açılışını Ocak 2018’de gerçekleştirildi. Ciner Grubu’nun Türkiye’yi alanında dünya lideri konuma yükselten Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ tesislerinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla yapılmıştı.
3 MİLYON TON SODA KÜLÜ ÜRETİLİYOR
“Soda Külü, Sodyum Bikarbonat Üretim Tesisi ve Çözelti Madenciliği ile Kazan Doğalgaz Kojenerasyon Santrali” Ankara’nın Kahraman Kazan ilçesinin Fethiye Mahallesi ile Sincan ilçesinin İncirlik Mahallesi sınırlarında kuruldu. Tesiste; trona madenin çözelti madenciliği tekniği ile yer yüzüne çıkarılması ve çözeltinin işlenerek; ticari bir ürün haline getirilmesi sağlanıyor. Tesiste yılda 3 milyon ton cam üretiminden temizlik ürünlerine, ilaçtan gıdaya kadar binlerce ürünün üretiminde kullanılan güvenli basit bir bileşik olan soda külü ve sodyum bikarbonat üretimi gerçekleştiriliyor.
YILLIK 800 MİLYON DOLAR DÖVİZ GİRDİSİ
Ürünlerin yüzde 92’si yurtdışına ihraç edilirken; her yıl 800 milyon dolar döviz girdisi Türkiye ekonomisine kazandırılıyor. Tesis hali hazırda 700 çalışanı ile Ankara istihdamına da önemli bir katlı sağlıyor.
KAPASİTE YÜZDE 20 ARTACAK
Avrupa’nın en büyük doğal ağır soda külü ve sodyum bikarbonat üreticisi olan Kazan Soda Elektrik bu konumu daha da perçinleyecek; ilave yatırım kararı aldı. Tesiste; 165 milyon dolar bütçeli yeni yatırım ile 1/5 oranında kapasite artışına gerçekleştirilecek. İlave 6. Hat hizmete alınacak. Bu sayede; doğrudan ve dolaylı 200 yeni istihdam sağlanacak. İlave yıllık 210 milyon dolar döviz girdisi ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Tesis bu yatırım sayesinde; Başkent’in istihdamına ve ihracatına çok önemli bir katkı sağlamış olacak.
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