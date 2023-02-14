Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Depremzede vatandaşlar için Kazaklar harekete geçti: Geleneksel çadır... - En son haberler

Kazakların depremzedeler için kuracağı geleneksel çadır evleri "yurtlar" yola çıktı

Kazakistanlı gönüllülerin, Kahramanmaraş'ta depremzedelere geçici barınma imkanı sağlamak için kuracağı geleneksel çadır evleri olan "yurt" malzemeleri ile 40 ton insani yardımı taşıyan THY'nin özel kargo uçağı, Almatı'dan Adana'ya yola çıktı

Giriş: 14.02.2023 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzede vatandaşlar için Kazaklar harekete geçti: Geleneksel çadır... - En son haberler
AA

Kazaklar, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için geleneksel çadır evleri "yurtlar" kuracak.

Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, yaptığı açıklamada, bugün Türk Hava Yolları'nın özel kargo seferiyle 40 ton insani yardımın, Almatı'dan Adana'ya gönderildiğini bildirdi. Akıncı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Kazakistan toplumunun Türkiye için adeta seferber olduğunu belirterek, "Bugün aralarında 84 adet Kazak çadırının (yurt) da bulunduğu insani yardım malzemesi taşıyan kargo uçağımız yola çıktı" dedi.

"HALİHAZIRDA 100 TON CİVARINDA İNSANİ YARDIM BULUNUYOR"

Halihazırda Almatı Havalimanı'nda 100 ton civarında insani yardımın bulunduğunu kaydeden Akıncı, "TAV ve THY şirketlerimizin kıymetli yardımlarıyla en kısa sürede bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Dayanışma sergileyen, kardeşlik duygularını esirgemeyen Kazakistan toplumuna şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesini kullandı.

"YURTLARI" 12 KİŞİLİK UZMAN EKİP KURACAK

Bir grup Kazak gönüllü, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş kentine, 100'den fazla geleneksel çadır evi "yurt" göndereceklerini ve söz konusu çadırları kurmak için 12 kişilik uzman ekibin yola çıktığını bildirmişti.

Kazaklar, Ukrayna'nın Lviv kentinde de yurt &ccedil;adırı kurmuştu.
Kazaklar, Ukrayna'nın Lviv kentinde de yurt çadırı kurmuştu.

Orta Asya'nın keçi yününden yapılan geleneksel çadır evleri olan "yurtlar", göçebelerin yaşam koşullarına uygun tasarımı, soğukta sıcak, sıcak havalarda ise serin ortam sunma gibi özellikleri sayesinde günümüzde hala kullanılıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İBB'nin iki feribotu Hatay'a gitti
İBB'nin iki feribotu Hatay'a gitti
Azerbaycan, Adıyaman'a konteyner kent kuracak
Azerbaycan, Adıyaman'a konteyner kent kuracak
Türk Kızılay günlük 50 konteyner üretecek
Türk Kızılay günlük 50 konteyner üretecek
Deprem sonrası çaldıkları 22 kilo gümüşle kaçarken yakalandılar
Deprem sonrası çaldıkları 22 kilo gümüşle kaçarken yakalandılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.