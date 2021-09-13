Kazakistan’da Kovid-19’la mücadele amacıyla uygulanan tedbirler gevşetiliyor

Kazakistan’ın Sıhhi Başhekimi Yerlan Kiyasov’un imzaladığı yeni genelgeye göre, ülkede bugünden itibaren yüz yüze toplantılara, hafta sonları toplu taşıma araçlarının çalışmasına, milli takım ve spor kulüplerinin antrenmanlarına izin verildi.

Bunun yanı sıra ülke genelinde cuma namazları cami avlularında cemaatle kılınabilecek.

Öte yandan virüse karşı aşı olmayanların hafta sonları alışveriş ve eğlence merkezlerine alınmaması kararı devam edecek.

Kovid-19’a karşı aşının iki dozunu tamamlayanların sayısının 6 milyona yaklaştığı Kazakistan’da son 24 saatte 3 bin 959 kişide virüs tespit edildi.