Kazakistan, petrol üretim tahminlerini düşürdü

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Dalenov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, makro ekonomik göstergelerin ve bütçe seçeneklerinin küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve Kovid-19 salgını dolayısıyla güncellendiğini ifade etti.

Petrolün varil fiyatının 22 dolar gerilediğine işaret eden Dalenov, nisan-aralık dönemi için ortalama petrol fiyatının 20 dolar, döviz kurunun 440 tenge ve yıllık enflasyon oranının yüzde 9-11 olarak belirlendiğini aktardı.

Dalenov, düşük fiyat şartlarında petrol üretimiyle ilgili tahminin 4 milyon ton azaltıldığını ve 86 milyon ton olarak belirlendiğini, bunun madencilik sektörü üretiminde azalmaya yol açacağını söyledi.

İmalat, tarım, inşaat, ticaret gibi diğer sektörlerde de gerilemenin beklendiğine dikkati çeken Dalenov, "İhracat 16,3 milyar dolar azalarak 35,1 milyar dolar olacak. İthalat 7,5 milyar dolar gerileyerek 26,6 milyar dolar olarak gerçekleşecek." dedi.

Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasında (GSYH) yüzde 0,9 azalış beklendiğini aktaran Dalenov, "Nominal GSYH'nin 69,7 trilyon tenge olacağı tahmin ediliyor, bu rakam ilk tahminden 4,8 trilyon tenge düşük." diye konuştu.

Dalenov, bütçe giderlerinin ise 14 trilyon 270 milyar tenge olarak öngörüldüğünü kaydetti.