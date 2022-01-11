Kazakistan lideri Tokayev, yabancı barış gücü askerlerinin 10 gün içinde ülkeden ayrılacağını açıkladı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (CSTO) barış gücü askerlerinin iki gün içinde ülkesinden ayrılmaya başlayacağını açıkladı. Tokayev, çekilme işleminin 10 gün içinde tamamlanacağını söyledi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün barış gücü askerlerinin iki gün içinde ülkesinden ayrılmaya başlayacağını açıkladı. Tokayev, çekilme işleminin 10 gün içinde tamamlanacağını söyledi.
Telekonferans yöntemiyle bakanlara ve milletvekillerine hitap eden Tokayev, "Barış gücü, temel görevini başarıyla tamamlamıştır" dedi.
Daha önce ülkede geçen hafta düzenlenen protesto gösterileri için "yabancıların eğittiği teröristlerin darbe girişimi" diyen Tokayev, hükümete, madencilik sektöründen daha fazla vergi alınması talimatı verdi.
Tokayev, bu sektörün son dönemde yüksek kâr marjıyla çalıştığını söyledi.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı ise protesto gösterileriyle bağlantılı yaklaşık 10 bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ülkede gösteriler nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal sekiz gün daha yürürlükte olacak.
Kazakistan Parlamentosu ise Tokayev tarafından aday gösterilen Alikhan Smailov'un başbakanlığını onayladı.
Kazakistan'da 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamların protesto edildiği gösteriler hızla büyümüş, protestocular bazı kentlerde hükümet binalarını kısa süreliğine ele geçirmiş ya da bazı binaları kundaklamıştı.
Tokayev gösteriler sonrası hükümeti görevden almış, protestoların yayılması üzerine Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan'ın da üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden yardım istemişti.
Kazakistan liderinin çağrısı üzerine ülkeye 2 binden fazla barış gücü askeri gönderilmişti.
Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da 5 gün kesik olan internete dün itibarıyla yeniden erişim sağlanmıştı.
Ülkenin yaklaşık 1 milyon 800 bin nüfuslu eski başkenti ve finans merkezinde, yerli ve yabancı internet sitelerine yeniden girilebiliyor.
Protestolara katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü Kırgız müzisyen Vikram Ruzakhunov da dün serbest bırakılmıştı.
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Kazakistan lideri Tokayev, yabancı barış gücü askerlerinin 10 gün içinde ülkeden ayrılacağını açıkladı/kazakistan-lideri-tokayev-yabanci-baris-gucu-askerlerinin-10-gun-icinde-ulkeden-ayrilacagini-aciklad-3310379
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