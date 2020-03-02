AA

Kazakistan "gösteri ve yürüyüşleri" şekillendirmeye çalışıyor



-Kazakistan'da, geçen hafta kamuoyunun tartışmasına açılan barışçıl gösteri ve yürüyüşlerle ilgili yasa tasarısı ülke gündemini oluşturuyor -Gösteri organizatörlerinin, eylemcilerin ve gazetecilerin hak ve yükümlülüklerini içeren tasarıyı yeterli bulmayan aktivistler, tasarısının uluslararası kriterlere uygun olmadığı ileri sürüyor -Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı Dauren Abayev, aktivistlerin önerilerinin dikkate alınacağını söyledi

NUR Gösteri ve yürüyüşlerin sık sık yapılmaya başlandığı Kazakistan'da, yönetim konuyu kamuoyunun tartışmasına açtı.

Mevcut siyasi sistemin demokratikleşmesi yolunda adımlar atan Kazakistan, izin alarak gösteri yapma ilkesinden bildirme prensibine geçmeye hazırlanıyor.

Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanlığı tarafından geliştirilen ve geçen hafta kamuoyunun tartışmasına açılan "barışçıl gösterileri düzenleme ve yürütme prosedürüyle" ilgili yasa tasarısı üzerinde tartışmalar sürüyor.

Elektronik Belgeler Devlet Sitesinde yayınlanan tasarısıda, yürürlükteki barışçıl gösterilerle ilgili yasanın organizatörlerin hak ve yükümlülüklerini içermediği belirtiliyor.

Kazakistan'daki mevzuatlara göre devletin izni olmadan yapılan gösteriler yasa dışı sayılırken, yeni yasa tasarısı, gösteri yapmak isteyenlere "bildirme" zorunluluğu getiriyor.

Tasarı yasalaşırsa, katılım oranı 250 kişinin altında olan gösterilerde bile organizatörlerin yerel organlara bildirmesiyle gösteriler düzenlenebilecek. Gösterici sayısı 250 kişiden fazla olduğu durumunda ilgili

devlet kurumlarından izin alınması gerekecek. Yasa tasarısına göre, "şehir dışında olmamak şartıyla" gösterinin yapılacağı yer devlet organları tarafından belirleniyor.

Gösteri organizatörlerinin, eylemcilerin ve gazetecilerin hak ve yükümlülüklerini içeren tasarıyı yeterli bulmayan aktivistler, tasarının uluslararası kriterlere uygun olmadığı ileri sürüyor.

Aktivistler, kanun tasarısının ülkenin aldığı uluslararası hükümlülüklerine uygun olmadığını ve belgede önerilerinin dikkate alınmadığını iddia ederek, değişikliklerin yapılmasını istiyor.

Nur Sultan yönetimi, kamuoyundaki tüm kesimlerin fikirlerinin dikkate alınacağını açıklıyor.

Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı Dauren Abayev, yasa tasarısının tartışıldığı toplantıda, yasalaşma sürecinde belgede önemli değişikliklerin yapılacağını söyledi.

Abayev, "Biz sadece hukukçu ve devlet organlarının çıkarlarından değil, aynı zamanda gösteriyle kendi tutumunu bildirmek isteyen vatandaşların da çıkarlarından yola çıkmalıyız." dedi.

-"Barışçıl gösteriler halkın Anayasal hakkı"

Diğer yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yerel basına yaptığı açıklamada, barışçıl gösteriler yapmanın halkın anayasal hakkı olduğunu belirtti.

Gösterilerin yerel yönetimlerin belirlediği yerlerde yapılabileceğini dile getiren Tokayev, "Anayasa düzenini zayıflatmaya yönelik her türlü girişimler, şiddet içeren aşırılıklar, belirtilerin yasaya uygun olarak bastırılacaktır." diye konuştu.

Tokayev, yeni kanun tasarısındaki bildirme düzeninin önemine dikkati çekerek, "Organizatörler, gösteriye kaç kişinin katılacağını yerel yönetime bildirmeli. Bu güvenliğin sağlanması için son derece önemlidir." dedi.

Kazakistan'da, son dönemde polisin yasa dışı gösteri gerekçesiyle eylemlere müdahale etmesi ve göz altı işlemi yapması ulusal ve uluslararası basında sık sık yer almıştı.