Kazakistan'dan Türkiye’ye destek

AA

Kazakistan Olağanüstüsü Durumlar Bakanlığına bağlı 2 helikopter ve özel ekibin, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Muğla'ya uçtuğu bildirildi.

Açıklamada, 2 Mİ-8AMT tipi helikopter ve 16 itfaiye uzmanından oluşan ekibin Nur Sultan Havalimanı'ndan uğurlandığı aktarıldı.

Bunun yanı sıra açıklamada, Kazakistan’ın yangından zarar gören ormanların eski haline getirilmesi için insani yardım desteğinde bulunmaya hazır olduğu da kaydedildi.