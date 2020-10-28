Kazakistan'da "Türkiye'nin tarihi yerleri ve doğal güzellikleri" resim yarışması

AA

Türkiye'nin kuruluşunun 97. yılına ithafen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen yarışmaya, 16 yaşını doldurmuş Kazakistan vatandaşları katıldı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden katılımcılar, yarışmaya pastel boya, sulu boya, kara kalem ve guaj boya gibi teknikleri kullanarak çizdikleri Galata Kulesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Kız Kulesi, Sultanahmet Camisi, Kapadokya ve antik kentler gibi Türkiye’nin tarihi yerlerinin resimlerini gönderdi.

Kazak ressamlardan oluşan jüri tarafından seçilen 10 resim, Nur Sultan YEE sosyal medya hesaplarından paylaşılarak açık oylamaya sunuldu.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok oy alan üç çalışma dereceye girerken, "Sultanahmet Camisi" resmiyle Amanbek Kenjegaliyev birinci oldu. İkinciliği Akbota Kayratova, üçüncülüğü Yernar Baygebayev kazandı.

Birincilik kazanan katılımcı çizim tableti, ikinci olan boya seti, fırça seti, şövale ve tuval, üçüncülük kazanan katılımcı ise boya ve fırça setiyle ödüllendirildi.