Kazakistan'da toplu etkinliklerin düzenlenmesine izin verildi

Kazakistan'ın Kovid-19 ile ilgili Kurumlararası Komisyonu, ülkedeki epidemiyolojik durumun istikrara kavuşması ile son 2 haftada hastalık ve ölüm oranının yüzde 60’a inmesi nedeniyle karantina tedbirlerini gevşetme kararı aldı.
Buna göre, 27 Eylül’den itibaren ülkede düğün, anma yemekleri, camilerde cuma namazları, forum ve konferanslar, sergi ve spor müsabakaları gibi kalabalık etkinliklerin yapılmasına izin verilecek. Ancak kırmızı kategorideki illerde düğün ve forumlar 50 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek, sergileri aynı anda 200 kişi ziyaret edebilecek. Camilerde cuma namazları ile spor müsabakaları ise yüzde 50 doluluk oranıyla düzenlenebilecek.
Sarı kategorideki illerde ise düğün ve forumlara katılan kişi sayısı 70’i geçmeyecek, sergi salonları aynı anda 300 ziyaretçi kabul edebilecek. Yüzde 70 doluluk oranıyla camilerde cuma namazları kılınabilecek, spor müsabakaları düzenlenebilecek.
Kazakistan’da şu anda başkent Nur Sultan, Almatı şehirleri ile Akmola, Aktöbe, Karagandı, Kostanay ve Pavlodar eyaletleri kırmızı kategoride yer alırken diğer bölgeler sarı ve yeşil kategoride bulunuyor.
Öte yandan Kazakistan hükümeti, nüfusun yüksek düzeyde aşılandığı 30 ülke ile vizesiz giriş uygulamasını yeniden canlandıracak. Bunun yanı sıra Türkiye’nin de aralarında olduğu 16 ülke ile de havayolu trafiğinin yeniden başlatılması ve sefer sayılarının artırılması kararı alındı.
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