Kazakistan'da Tokayev Devlet Başkanı, istifasını açıklayan eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı Nazarbayeva Senato Başkanı oldu

Kassım Jomart Tokayev, parlamentoda yemin ederek devlet başkanlığı görevini resmen devraldı.

Kazakistan'da Senato Başkanı Kassım Jomart Tokayev, parlamentoda yemin ederek devlet başkanlığı görevini resmen devraldı.

Ülkenin 28 yıllık devlet başkanı Nursultan Nazarbayev dün istifa ettiğini açıklamıştı.

Parlamentonun üst kanadı Senato'nun Tokayev'den boşalan başkanlık görevine ise Nazarbayev'in büyük kızı Dariga Nazarbayeva seçildi.

Senato başkanlığı ülkenin siyasi hiyerarşisi bakımından devlet başkanlığından sonra ikinci sırada geliyor.

Anayasaya göre, devlet başkanının istifası veya ölümü halinde görevi Senato başkanı devralıyor.

'Nazarbayev'in fikirleri etkili olacak'

Parlamentonun üst kanadı Senato ile alt kanadı Meclisin ortak oturumuna Nazarbayev, Tokayev ve Başbakan Askar Mamin'in yanı sıra kabine üyeleri ve Kazakistan'da faaliyet gösteren büyükelçiler katıldı.

Yemininin ardından Tokayev devlet başkanlığı görevini Nazarbayev'den devraldı.

Tokayev görevi devraldıktan sonra yaptığı konuşmasında Nazarbayev'in fikirlerinin bundan sonra da stratejik kararlarda etkili olacağını söyledi.

Tokayev ayrıca başkent Astana'nın isiminin 'Nursultan' olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Erken seçime gidilmemesi halinde Tokayev'in görevi Nisan 2020'ye kadar sürdürmesi bekleniyor.

Kazakistan'ın eski devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva Senato başkanı oldu.

Nazarbayev'in kızı Senato Başkanı oldu

Kazakistan'ın resmi haber ajansı Kazinform, senatörlerin Dariga Nazarbayeva'yı Senato başkanlığına seçtiğini bildirdi.

Eski devlet başkanının 55 yaşındaki büyük kızı Nazarbayeva'nın babasının yerini alma potansiyelinden uzun zamandır söz ediliyordu.

Nazarbayeva 2015-16 döneminde başbakan yardımcısı olarak görev yapmıştı. Ülkenin medyası üzerinde büyük bir etki sahibi olduğu ifade ediliyor.

Üç çocuk annesi Nazarbayeva, ülkenin ana televizyon kanalında yöneticilik yapmıştı. Ayrıca operalarda da rol alıyor.

Nazarbayev daha önce üç kızından birinin devlet başkanlığı görevini devralacağı iddialarını reddetmişti.

Dariga 2000'lerde ayrı bir parti kurmuş, daha sonra babasının Nurlu Vatan partisine katılmıştı.