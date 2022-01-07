Kazakistan Büyükelçisi son durumu aktardı

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Kazakistan'da 3. gününe giren protestolarda son durum ne? Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Mehmet Akif Ersoy'un Habertürk Manşet programında son durumu aktardı.

Saparbekuly olayın sorumlularının kim olduğuna ilişkin soruya "Silah dükkanları ve polis karakolları gibi yerlere saldırılar düzenlendi. Kazakistan'da derinden araştırılması gereken bir olayla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı dahil pek çok kurumdan oluşan özel komisyon oluşturdu. Gerekli incelemeleri yapıyoruz. Çünkü cumhurbaşkanımız bu gruplar ülkeye nasıl girebildi, biz bunları nasıl gözardı edebildik? gibi sorulara yanıt aeıyor ve konu hakkında araştırma ile soruşturmalar sürüyor. Ancak şu an yakalanacak suçluların vereceği cevaplar da çok önemli. Bunların kim olduğu da kapsamlı araştırma sonucunda ortaya çıkacak ve açıklanacaktır" dedi.

Saparbekuly, Rusya'nın sürece dahil olmasında ilişkin sürece dair ise "Protesto edenleri dağıtmaya yönelik göz yaşartıcı spreyler kullanıldı ve dağıtılmaya çalışıldı. Bu arada güvenlik güçlerine saldırı da başladı. Barbarca saldırılar oldu. 8 görevlimizin vefatı oldu. Bu olayların ardından OHAL ilan edildi. Bu prosedürlere göre Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nin özel birlikleri de müdahil oldu. Sizin sorunuza gelirsek, Kolektif Güvenlik Anlaşmalar Teşkilatı Kazakistan'ın da üyesi olduğu bir işbirliği teşkilatı. Asıl amacı iç ve dış tehditlere karşı, terörist saldırılar dahil olmak üzere, ortak hareket etmek. Olayların büyümesinden sonra cumhurbaşkanımız, bu teşkilattan yardım talep istediğini açıkladı. Onlar da kabul etti. Görev süresi konusuna gelirsek, kontrolü alma sürecinden sonra bu barış gücücnün görevi bitcektir diye düşünüyorum. Bunu cumhurbaşkanımız da açıkladı teşkilat da açıkladı. Bu barış gücünün görev süresi 1 hafta da olabilir ama durumun ilerleyişine bağlı" dedi.

RUSLARIN MÜDAHALE İÇİN ŞARTLAR ÖNE SÜRDÜĞÜ İDDİASI

Saparbekuly Rusların şart öne sürdüğü sorusuna da yanıt verdi ve "Bunlar tamamiyle doğru değildir. Bunlar manipilasyon haberleridir. Ülke böylesine zor süreçten geçiyorken kim böyle talepte bulunabilir ki? Bu durum asla ve asla yoktur. Ortada olan durumu anlattık, partnerlerimiz de böyle ortak bir karar aldılar" ifadelerini kullandı.