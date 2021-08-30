Kazakistan'da Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahası'nın kapatılışının 30. yıl dönümü kutlanıyor

Kazakistan, 30 yıl önce Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahasını kapatma kararıyla, dünyanın en büyük 4. kitle imha silahı cephanesinden de gönüllü olarak vazgeçen ilk ülke olarak kayıtlara geçti.
Daha sonra bağımsızlığını kazanan Kazakistan nükleer silahsızlanmayı dış politikasında kilit konuların biri haline getirdi.
Birleşmiş Milletler (BM), Kazakistan’ın girişimiyle 29 Ağustos’u "Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü" olarak kabul etti.
BM kararıyla 2010’dan bu yana her yıl tüm dünyada kutlanan gün dolayısıyla Kazakistan’da da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Ülke genelinde hafta boyu sürecek kutlamalarda eğitim ve sosyal kurumlarda seminerler yapılıyor, sergiler açılıyor. Basında nükleer kurbanları hakkında haberlere yer veriliyor.
Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahasının kapatılışının 30. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında, Kazakistan’ın Sovyetler Birliği’nin en büyük nükleer test sahasını kapatmasının ardından Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşmasının (CTBT) kabul edildiğini anımsattı.
Sovyetler Birliği yönetiminin 1947’de gizli kararıyla, Kazakistan topraklarında birliğin ilk nükleer deneme sahası inşa edilmeye başlandı.
Ülkenin doğusundaki Semipalatinsk kentine 130 kilometre uzaklıktaki geniş bir alan nükleer sahanın yeri olarak belirlendi. Toplam 18 bin metrekare alanı kapsayan deneme sahasının inşası 2 yılda tamamlandı.
Sahada 29 Ağustos 1949’da Sovyetler Birliği, ilk nükleer silahını test etti. Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahası'nda, 40 yılda toplam 456 kez nükleer deneme yapıldı.
Yaklaşık 1,5 milyondan fazla kişinin etkilendiği nükleer denemeler sonucunda bölgede çok sayıda çocuk engelli doğarken çevre radyoaktif izotoplarla kirlendi. Ancak 1989’da Kazak şair Oljas Süleymenov’un kurduğu "Nevada-Semipalatinsk" anti-nükleer hareketi üyeleri, nükleer deneme sahasının kapatılmasına yönelik faaliyetler yürütmeye başladı. Ülke genelinde çok sayıda vatandaşın katıldığı mitinglere neden olan hareketin çağrıları amacına ulaştı. 19 Ekim 1989’da Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahası'nda son nükleer test gerçekleştirildi.
Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin başında olan Nursultan Nazarbayev, Sovyetler Birliği yönetiminin onayını almadan sahayı kapatmayı görüşmek için meclisi topladı.
Nazarbayev’in 29 Ağustos 1991’de imzaladığı kararla, Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahası resmi olarak kapatıldı. Böylece, Kazakistan dünyanın en büyük 4. kitle imha silahı cephanesinden de gönüllü olarak vazgeçen ilk ülke olarak kayıtlara geçti.
Askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle dün ülke genelinde ulusal yas ilan edilmesinden dolayı kutlama etkinlikleri bugüne ertelenmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!