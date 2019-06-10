Kazakistan'da seçimleri geçici cumhurbaşkanı Tokayev kazandı, protesto eden yüzlerce kişi gözaltına alındı

10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kazakistan'da yapılan seçimlerde, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'ın istifası sonrası geçici olarak göreve gelen Kasım Cömert Tokayev sandık çıkış anketlerine göre oyların yüzde 70'ini alarak zafer kazandı. Seçimlerin özgür ve adil yapılmadığını söyleyen yüzlerce kişi ise protesto gösterileri düzenledi.
Başkent Nur Sultan ve ülkenin en büyük şehri Almatı'daki gösterilerde protestocular ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı ve yüzlerce kişi gözaltına alındı.
Nazarbayev'e muhalif kimliği ile tanınan ünlü iş adamı Muhtar Ablyazov, seçimlere hile karıştığını söyleyerek protesto çağrısında bulunmuştu.
Tokayev ise seçim sürecinin demokratik ve açık bir biçimde yürütüldüğünü söyleyerek iddiaları reddetti.
Kazakistan'da Pazar günü yapılan seçimlerde Mart ayında sürpriz bir şekilde istifasını açıklayan 78 yaşındaki Nursultan Nazarbayev'in yerine gelecek olası isimler yarıştı.
Nazarbayev'in istifası sonrası yerine getirdiği ve aday olarak gösterdiği geçici cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in seçimleri kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu.
Hükümetin onay verdiği "Kamuoyu" isimli anket şirketinin paylaştığı ilk sonuçlara göre Tokayev oyların yüzde 70'ten fazlasını alarak seçimi kazandı.
Sonuçlarda ona en yakın olan rakibi, muhalefetin adayı Amirzan Kosanov ise oyların yüzde 15'ini alabildi.
Ancak seçim günü aynı zamanda ülkede, "son 3 yıldır görülen" en büyük protestolara sahne oldu.
AFP'nin haberine göre sandığa gitmeden önce seçim sonuçlarının önceden ayarlandığını öne süren göstericiler protesto gösterileri çağrısında bulundu. Seçimler yaklaşırken de muhalif isimlerin evlerine polis baskınları düzenlendi ve bazı eylemcilere kısa süreli hapis cezaları verildi.
Sandık çıkış anketlerinin duyurulması sonrası da başkent Nur Sultan'da gösteriler düzenlendi.
Yasaklı muhalif grup Kazakistan'ın Demokratik Seçimi'nin lideri Muhtar Ablyazov, sosyal medyada paylaştığı bir videoda seçim sonuçlarının önceden ayarlandığını, buna tepki gösteren Almatı'nın Astana Meydanı'nda "binlerce göstericinin toplandığını" söyledi. Göstericiler "polis halkın yanında" ve "boykot" sloganları attı, ardından polis müdahalesi başladı.
Nur Sultan'daki yürüyüşleri takip eden BBC muhabiri, bazı göstericilerin polisler tarafından sürüklenerek götürüldüğünü aktardı.
İçişleri Bakanlığı ise gösterilerden, "toplumun huzurunu bozmak isteyen radikal unsurları" sorumlu tuttu. Bakan Yardımcısı Marat Kozhayev, "izinsiz" olduğunu söylediği gösterilerde 500 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Ülkesinin Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılında cumhurbaşkanı olan Nazarbayev, Mart ayında istifasını açıklamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!