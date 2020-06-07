Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 694'e yükseldi

AA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 232 artarak 7 bin 135'e, ölenlerin sayısı bir artarak 53'e çıktı.

Son 24 saatte 183 artarak 12 bin 694'e çıkan yeni vakaların çoğuna Nur Sultan (38) ve Almatı (29) şehirleriyle Karaganda (24) ve Batı Kazakistan (21) eyaletlerinde rastlandı.

Ülkede hastalık belirtileri bulunmayan Kovid-19 vakaları dün itibarıyla genel vaka sayısından ayrı tutulmaya başlandı. Son 24 saatte asemptomatik vaka sayısı 357 artarak 1044'e ulaştı.

- Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü'nün sonucu pozitif

Öte yandan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Berik Uali, Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını ve hastanede gözetim atlında olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in çalışmasına plana uygun devam ettiğini belirten Uali, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sıhhi ve güvenlik tedbirlerinin güçlendirildiğini aktardı.

- Almatı'da denetimler sürüyor

Karantinanın devam ettiği ülkede, faaliyetine izin verilen tesislerin sıhhi kurallara uyup uymadığına ilişkin denetimler ile park ve diğer halka açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

Başkent Nur Sultan'da 20 milyon metrekareden fazla açık alan, Almatı şehrinde de caddeler dezenfekte edildi.

Almatı Valiliğinden yapılan açıklamada, yüzde 2,5 olan vaka sayısındaki artışın, tedbirlerin bir kısmı hafifletildikten sonra yüzde 4,5'e çıktığı belirtildi.

İşletmelerin sıhhi kurallara uymadığı ifade edilen açıklamada, "Bölgede denetlenen 3 bin 690 tesisten 720'sinin kuralları ihlal ettiği belirlendi." ifadesi kullanıldı.

Almatı'da şimdiye kadar 426 vaka tespit edildi.