Kazakistan'da Halk Birliği Günü çevrim içi etkinliklerle kutlanıyor

AA

Salgından dolayı kültürel etkinliklerin iptal edildiği Kazakistan'da Halk Birliği Günü etkinlikleri internet üzerinden çevrim içi gerçekleştirildi.

Başkent Nur Sultan'da kutlamalar kapsamında farklı halkların geleneksel müzik enstrümanlarıyla Kazak şair Abay Kunanbayev'in şiirleri seslendirildi.

Akademik Müzik Tiyatrosu sanatçıları, internet üzerinden ünlü şairlerin halk birliğiyle ilgili şiirlerini okudu.

Ülkede yaşayan farklı etnik grupların temsilcilerinin Halk Birliği Günü dolayısıyla yaptıkları kutlamalar, sosyal medyada yayınladı.

Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları da sosyal medya hesapları aracılığıyla canlı konserler verdi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kutlama mesajında, tüm başarıların, ülke halkını oluşturan tüm etnik gruplar arasındaki birlik, dostluk ve dayanışma sayesinde elde edildiğini belirtti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de barış ve toplumsal uyumun devleti güçlendiren ana değerler olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Ülkede yaşayan 130'dan fazla etnik grubun birlik ve uyum içinde yaşadığının sembolü olarak bilinen Halk Birliği Günü 1996 yılından bu yana kutlanıyor.