Kazakistan'da AVM'ler açıldı - NUR SULTAN

AA

AVM girişlerinde sağlık kontrolü yapılırken, maskesiz kişiler içeri alınmıyor. Ziyaretçilere mikrofonla sosyal mesafelerin korunması uyarısı yapılıyor.Nüfusun en yoğun olduğu Almatı şehrinde AVM, kafe, restoran ve diğer hizmet sektörü 25 Mayıs itibarıyla faaliyetlerine başlayacak.Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 218 artarak 6 bin 969'a, iyileşenlerin sayısı da 77 artarak 3 bin 646'a yükseldi.Vakaların çoğu Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde bulunuyor.Ülkede virüsten 35 kişi hayatını kaybetmişti.