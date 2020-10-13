Kazakistan'da 9 ayda 64,7 milyon ton petrol üretildi

AA

Nogayev, video konferans yoluyla düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ocak-eylül döneminde petrol ve doğal gaz üretim verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu dönemde petrol üretiminin 64,7 milyon tona ulaştığını belirten Nogayev, "9 ayın planı yüzde 100,5 olarak gerçekleşti." dedi.

Ülkenin büyük petrol yataklarından Tengiz'de, bu dönemde 20,2 milyon ton, Kaşagan'da 11,5 milyon ton, Karaçaganak'ta 9 milyon ton üretim yapıldığını aktaran Nogayev, 9 ayda 52,2 milyon ton petrolün ise ihraç edildiğini kaydetti.

Bakan Nogayev, 9 ayda 41,6 milyar metreküp doğal gaz üretildiğini ve bunun yıllık planın yüzde 99'unu oluşturduğunu dile getirdi.

Ülke içi doğal gaz tüketim talebinin 11,1 milyar metreküpe ulaştığına işaret eden Nogayev, "Doğal gaz ihracat hacmi 10,3 milyar olarak gerçekleşti ve bu aylık planının yüzde 78,6'sını oluşturuyor. Geçen yılın aynı dönemine göre doğal gaz ihracatındaki gerilemenin nedeni Çin'de salgın nedeniyle ithalat hacminin azalması." diye konuştu.

Nogayev, ocak-eylül döneminde ülkede 11,5 milyon ton petrolün rafine edildiği bilgisini de verdi.