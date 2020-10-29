Kazakistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA

Kutlamalar Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin ev sahipliğinde büyükelçilik çalışanları, Kazakistan'daki Türk kurumları temsilcileri ve Kazak vatandaşlarının katılımıyla dar çerçevede düzenlenen resepsiyonla başladı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Büyükelçi Ekici, katılımcıları selamlayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

- "Bayrağı yüksek büyük halk" konferansı

Kutlamalar, Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO),Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinin ortaklaşa Milli Akademik Kütüphane'de düzenlediği "Bayrağı yüksek büyük halk" temalı konferansla devam etti.

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali'nin moderatörlüğünde yapılan konferansa Büyükelçi Ekici, Özbekistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Saidikram Niyazhodcayev, Kazakistan Halk Asamblesi Başkanı Canseyit Tüymebayev'in yanı sıra Kazakistan Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, Kazak aydınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Konferansta Mustafa Kemal Atatürk hakkında film gösterildi, YEE Türkçe kursu öğrencileri Atatürk hakkında şiirler okudu.

- "Kazakistan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz"

Büyükelçi Ekici, burada yaptığı konuşmada, ata topraklarında Türkiye'nin kuruluşunu kutlamanın ayrıca memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Ekici, Anadolu'da 97 yıl önce Kurtuluş Savaşı verilirken Türkistan'daki o dönemki Kazak, Kırgız, Özbek aydınların mücadeleye manevi destek verdiğini ifade etti.

1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kazakistan bağımsızlığını ilan ettiğinde onu ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Ekici, "Kardeşler arasında bu tür yardımlaşmalar, dayanışmalar manevi destekler unutulmuyor. Bizler de bugün Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Kazakistan Cumhuriyeti'nin yanında yer alıyoruz ve yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Tüymebayev ise Türkiye'nin Sovyetler Birliği dağılana kadar Türk milletlerini temsil eden Birleşmiş Milletlerdeki (BM) tek devlet olduğuna işaret ederek, "BM'de bir bayrağı değil artık 6 bayrağı temsil ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gelecek yıl Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılını kutlayacaklarını söyleyen Tüymebayev, "2 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlayacak. 100 yıl büyük bir dönem. Kardeş Türkiye'nin her zaman başarılı olmasını diliyoruz." dedi.

Tüymebayev, Akdeniz'den Altaylar'a kadar yaşayan Türk milletlerinin hep bir olması gerektiğinin altını çizdi.

- "Kazakistan ile Türkiye dostluğu güçlenmeye devam edecek"

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Asya ve Afrika Departmanı Direktörü Yerjan Mukaş da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede verdiği desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Kazakistan ile Türkiye dostluğu her geçen gün güçlenmeye devam edecektir." diye konuştu.

Konferans kapsamında YEE tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.