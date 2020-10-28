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HaberlerDünya

Kazakistan'da 10 petrol ve doğal gaz sahası elektronik ortamda satışa çıkarılacak

Kazakistan'da bu yıl 10 petrol ve doğal gaz sahası açık artırma yöntemiyle elektronik ortamda satışa çıkarılacak.

28.10.2020 - 13:04 | Güncelleme: ABONE OL
Kazakistan'da 10 petrol ve doğal gaz sahası elektronik ortamda satışa çıkarılacak
AA

Enerji Bakan Yardımcısı Janat Jahmetova, düzenlediği basın toplantısında, isteklilerin, 1 Eylül'den itibaren çevrim içi düzenlenecek açık artırmaya katılmak için başvurabileceğini ifade etti.

Jahmetova, 23 Aralık'ta yapılması planlanan ihale için başvuruların 29 Kasım'a kadar devam edeceğini kaydetti.

Satışa çıkarılacak sahaların toplam alanının yaklaşık 29 bin kilometrekare olduğunu ifade eden Jahmetova, "2020'de Kazakistan'da elektronik açık artırma yöntemiyle 10 petrol ve doğal gaz sahasının satışı planlanıyor. Halihazırda açık artırmaya katılım için 30'dan fazla başvuru alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Jahmetova, açık artırmaların ilk kez elektronik ortamda yapılacağına dikkati çekerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina koşullarına bağlı olarak ve uluslararası uçuşlarının iptal edilmesi nedeniyle satışların elektronik ortamda gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

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