Kazakistan bir ayda 860 bin ton tahıl ve un ihraç etti

AA

Kazakistan Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ekim ayında ülkenin tahıl ve un ihracatının arttığı ifade edildi.

Açıklamada, son bir ayda ülkeden 617 bin ton buğday, 164 bin ton buğday unu (235 bin ton tahıl eşdeğeri) ve 9 bin 700 ton arpa dahil olmak üzere yaklaşık 860 bin tondan fazla tahıl ve un ihraç edildiği belirtildi.

Kazakistan'ın en çok tahıl ve un ihraç ettiği ülkelerin başında 327 bin 600 ton ile Özbekistan, 230 bin 300 ton ile Afganistan, 150 bin 500 ton ile Tacikistan’ın geldiği aktarılan açıklamada, “Arpa hacminin neredeyse tamamı İran tarafından satın alındı.” ifadeleri kullanıldı.

Bu yıl Kazakistan’da 20,5 milyon ton yüksek kaliteli tahıl hasadı yapıldı.