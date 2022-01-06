Kazakistan'a Rusya liderliğinde barış gücü gidiyor

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Kazakistan'da yaşanan şiddet olaylarını kınayan ve hem yetkililere hem de göstericilere sükunet çağrısı yapan ABD yönetimi, halkın anayasal kurumlara saygı duyup bu kurumları savunması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yazılı bir açıklamayla Joe Biden yönetiminin Kazakistan'daki olayları yakından takip ettiğini belirtti.

Price, açıklamasında, şiddet eylemlerini ve mülkiyete verilen zararları kınadıklarını kaydederek, "Hem yetkilileri hem de göstericileri sükunete davet ediyoruz. Tüm Kazakistan halkının anayasal kurumlara, insan haklarına, basın özgürlüğüne saygı duymasını ve bunları savunmasını istiyoruz. Ayrıca tüm taraflara olağanüstü hale barışçıl bir çözüm bulmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Kazakistan'da yaşanan şiddet olaylarını kınamış, olayların arkasında ABD'nin olduğu yönündeki iddiaların "çılgınca" olduğunu belirtmiş ve bunun Rusya'nın bir dezenformasyonu olduğunu savunmuştu.

BM YAKINDAN TAKİP EDİYOR

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Dujarric, Kazakistan'da tüm taraflara itidal, şiddetten kaçınılması ve diyalog çağrısı yaptı.

KAZAKİSTAN'A BARIŞ GÜCÜ

KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi başkanlığını yürüten Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in örgüte yaptığı başvuruyu hatırlattı.

Dış müdahale dahil, Kazakistan’ın ulusal güvenliğine ve egemenliğine yönelik tehditlerin göz önünde bulundurulduğunu belirten Paşinyan, “KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi, Kolektif Güvenlik Anlaşması’nın 4. maddesi uyarınca Kazakistan’daki durumu normalleştirmek ve istikrara kavuşturmak için KGAÖ’nün kolektif barış gücünü sınırlı bir süre için bu ülkeye göndermeye karar verdi.” ifadelerini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderlerinden yardım istediğini açıklamıştı.