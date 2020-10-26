Kazakistan'a bu yıl Çin'den 6 binden fazla Kazak göç etti

AA

Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yılın ocak-ekim döneminde ülkeye yurt dışından 10 bin 900 Kazak'ın yerleşmek için geldiği belirtildi.

Açıklamada, bu Kazakların yüzde 56,9'unun (6 bin 202 kişi) Çin'den, 27,7'sinin Özbekistan'dan, yüzde 9,1'inin Türkmenistan'dan yüzde 3,4'ünün Moğolistan'dan ve yüzde 2,9'un diğer ülkelerden göç ettiği aktarıldı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından demografik sorunlarla karşı karşıya kalan Kazakistan hükümeti, "Nurlu göç" programıyla tarihi vatanına dönmek isteyen Kazakları teşvik ediyor.

Açıklamada, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından bu yana ülkeye yurt dışından 1 milyon 68 bin Kazak'ın taşındığı kaydedildi.

Halihazırda 40'tan fazla ülkede yaklaşık 5 milyona yakın Kazak'ın yaşadığı, bunların çoğunluğunun 1920-1930’larda Sovyetler döneminde siyasi baskı ve yoksulluk nedeniyle gidenlerin nesli olduğu biliniyor.