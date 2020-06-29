Kazak dombıra sanatçıları İstanbul'da klip çekti

AA

Kazak dombıra sanatçılarının "Uluslararası Dombıra Festivali" için toplu şekilde dombıra çaldığı bir klip hazırlanıyor.

Festival, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından temmuz ayının ilk pazar günü kutlanmak üzere ilan edilen "Ulusal Dombıra Günü" kapsamında düzenleniyor.

Türkiye’deki organizasyonunu Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun destekleriyle Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği'nin üstlendiği klibin çekimleri 25 ayrı ülkede yapılıyor.

Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği Başkan Yardımcısı Nazgül Gözütok, bu kapsamda Sultanahmet Meydanı ile Kız Kulesi önünde yapılan etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

- "Bu proje, dünyada ilk kez gerçekleşiyor"

Projenin dünyada ilk kez gerçekleştiğini belirten Gözütok, 25 ülkeden Kazak dombıra sanatçılarının katılacağı çekimlerde Türkiye'den 8 sanatçının yer aldığını kaydederek, "5 Temmuz Ulusal Dombıra Günü için biz de şimdi İstanbul'da hazırlanıyoruz. 25 ülkeden videolar çekilecek." dedi.

Gözütok, Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği'nin Türkiye'de yaşayan Kazak vatandaşların problemlerini çözmek ve onlara yardımcı olmak amacıyla kurulduğunun altını çizerek, "Bugünkü etkinlik de İstanbul Başkolosluğumuzun yardımlarıyla gerçekleşti. Uluslararası bir projenin Türkiye ayağını yapıyoruz. Bu, dünyada ilk defa yapılıyor. İstanbul'da 8 dombıra sanatçısı olarak çalacağız. Toplam 50 kişi civarındayız." ifadelerini kullandı.

- Temmuz ayının ilk pazar günü "Ulusal Dombıra Günü" ilan edilmişti

Kazakistan Kültür ve Eğitim Derneği'nin geleceğe yönelik projelerine de değinen Gözütok, "Dernek olarak, pandemi yüzünden bazı projelerimizi gerçekleştiremedik. Ancak gelecekte Istanbul'da Kazakistan kültürünü yaşatacak festivaller düzenleme planımız var." diye konuştu.

Eski bir Türk çalgısı olan ve özellikle Tacikistan, Kazakistan, Afganistan, Çin, Moğolistan, Türkmenistan gibi Orta Asya ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılan dombıra, ülkenin birlik ve beraberliğine katkı sağlıyor.

Kazakistan'da milli kültür ve kimliğin canlanmasında büyük bir paya sahip olan dombıra için ilan edilen "Ulusal Dombıra Günü" 5 Temmuz pazar günü kutlanacak.