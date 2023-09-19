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Çorum'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan bir sürücü ise çevrede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından sırtından ve kolundan bıçaklandı.

BAŞINDAN VE KOLUNDAN BIÇAKLANDI Kaza, Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan F. idaresindeki 06 7005 plakalı otomobil, Fatih A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan Fatih A. idaresindeki otomobil, Önder S. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada sürücülerden Serkan F. yaralanırken, kazayı yara almadan atlatan Önder S. adlı sürücü aracından indiği esnada kaza ile ilgili alakası olmayan kimliği belirsiz kişiler tarafından sırtından ve kolundan bıçaklandı.

REKLAM TEDAVİ ALTINA ALINDILAR İhbar üzerine olay yerine 112 ekiplerinin yanı sıra ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.