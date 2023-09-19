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        Haberler Gündem Kazadan kurtulan sürücüyü çevredekiler bıçakladı! Çorum'da ilginç olay... - En son haberler

        Kazadan yara almadan kurtulan sürücü tanımadığı kişiler tarafından bıçaklandı

        Çorum'da tuhaf olay... Kazadan yara almadan kurtulan bir sürücü ise çevrede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından sırtından ve kolundan bıçaklı saldırıya uğradı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 22:24 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:50
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        Kazadan kurtuldu saldırıya uğradı
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        Çorum'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan bir sürücü ise çevrede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından sırtından ve kolundan bıçaklandı.

        BAŞINDAN VE KOLUNDAN BIÇAKLANDI

        Kaza, Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan F. idaresindeki 06 7005 plakalı otomobil, Fatih A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan Fatih A. idaresindeki otomobil, Önder S. idaresindeki otomobile çarptı. Kazada sürücülerden Serkan F. yaralanırken, kazayı yara almadan atlatan Önder S. adlı sürücü aracından indiği esnada kaza ile ilgili alakası olmayan kimliği belirsiz kişiler tarafından sırtından ve kolundan bıçaklandı.

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        TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

        İhbar üzerine olay yerine 112 ekiplerinin yanı sıra ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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