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Kazada yaralanan Meksikalı turist, 2 gün sonra hastanede öldü

Niğde-Aksaray karayolunda geçen cumartesi günü tur midibüsünün şarampole devrildiği kazada yaralanan ve hastanede tedavi gören turistlerden Meksikalı Hector Artura Carrilllo, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi

Giriş: 31.01.2023 - 18:29 | Güncelleme: ABONE OL
Niğde-Aksaray karayolunda gerçekleşen kazada yaralanan Meksikalı turist öldü - Güncel haberler
DHA

Niğde-Aksaray kara yolunda tur midibüsünün şarampole devrildiği kazada yaralanan Meksikalı turist Hector Artura Carrilllo (60), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçen cumartesi günü Niğde-Aksaray kara yolu Gösterli köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Gürbüz yönetimindeki tur midibüsü, şarampole devrildi. Kazada, şoför ve rehber ile 3'ü Meksika, 3'ü Kolombiya, 2'si Brezilya, 2'si Bolivya, 1'i Uruguay ve 1'i Arjantin uyruklu 12 turist yaralandı.

Yaralılardan 2'si Nevşehir'e, diğerleri ise Aksaray'daki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Meksikalı Hector Artura Carrilllo, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Carrillo'nun aynı kazada yaralanan yakını Maribel Ernazdez'in (63) tedavisinin devam ettiği ve taburcu olduktan sonra da cenazesinin teslim edileceği belirtildi.

Kazada Maribel Ernazdez ile 2 kişinin tedavisinin devam ettiği, diğerlerinin ise taburcu olduğu öğrenildi.

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