Kazada yaralanan genç 19 gün sonra hayatını kaybetti
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra hayatını kaybetti.
Isparta'da feci kazada ağır yaralanan Erol Erhan Kırmızı kaldırıldığı hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 22 Mayıs tarihinde Davraz Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erol Erhan Kırmızı idaresindeki otomobil ile Emirhan E.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim A. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erol Erhan Kırmızı, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra hayatını kaybetti.