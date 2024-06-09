Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kazada yaralanan genç 19 gün sonra hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kazada yaralanan genç 19 gün sonra hayatını kaybetti

        Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 12:16 Güncelleme: 09.06.2024 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada yaralanan genç 19 gün sonra hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Isparta'da feci kazada ağır yaralanan Erol Erhan Kırmızı kaldırıldığı hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaza, 22 Mayıs tarihinde Davraz Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erol Erhan Kırmızı idaresindeki otomobil ile Emirhan E.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim A. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erol Erhan Kırmızı, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trafik kazası
        #ısparta
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Mourinho polemiği!
        Mourinho polemiği!
        Tarihi yayında borç tartışması
        Tarihi yayında borç tartışması
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Habertürk Anasayfa