Kaza, 30 A\u011fustos ta Kar\u015f\u0131yaka Mahallesi \u0130bni Kemal Caddesi nde meydana geldi. Adem Ekiz y\u00f6netimindeki 60 BE 540 plaka hafif ticari ara\u00e7 ile Kas\u0131m T\u00fcrkmen in kulland\u0131\u011f\u0131 60 ABC 451 plakal\u0131 kamyonet \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. \u00c7arp\u0131\u015fman\u0131n \u015fiddetiyle savrulan hafif ticari ara\u00e7, kald\u0131r\u0131mda y\u00fcr\u00fcyen Y\u0131ld\u0131z Uzuno\u011flu ile k\u0131z\u0131 Berfin Reyyan Uzuno\u011flu nun \u00fczerine devrildi. Y\u0131ld\u0131z Uzuno\u011flu olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybederken k\u0131z\u0131 Berfin Reyyan (11) a\u011f\u0131r yaraland\u0131. Kazada ayr\u0131ca, s\u00fcr\u00fcc\u00fc Adem Ekiz ile birlikte her iki ara\u00e7ta bulunan \u00d6mer Faruk Arma\u011fan (27), G\u00f6k\u00e7e Tokel (27), Osman Ta\u015f (27) Ramazan San Sarkan (21) ve G\u00f6zde \u00d6zta\u015f Arslan (27) da yaraland\u0131. DHA n\u0131n haberine g\u00f6re yaral\u0131lardan Berfin Reyyan Uzuno\u011flu, kaza sonras\u0131 Tokat Devlet Hastanesinde Yo\u011fun Bak\u0131m \u00dcnitesi nde tedaviye al\u0131nd\u0131. Hastanede 10 g\u00fcnd\u00fcr tedavi g\u00f6ren Berfin Reyyan Uzuno\u011flu, bug\u00fcn ak\u015fam saatlerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Berfin Reyyan Uzuno\u011flu nun cenazesi yar\u0131n Sivas kent merkezinde topra\u011fa verilecek. \u00a0 \u00a0