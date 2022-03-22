Kazada ölen öğretmenin ailesinden ceza isyanı!

İHA

Samsun'un Canik ilçesinde geçen aralık ayında meydana gelen trafik kazasında eşi ile birlikte can veren öğretmen eşi Edanur Akbulut'un ailesi, sürücünün aldığı cezaya tepki gösterdi.

Canik ilçesinde 14 Aralık 2021'de meydana gelen kazada, Samsun istikametine giden Mahmut Akbulut yönetimindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda arkadan başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde sıkışan imam Mahmut Akbulut ve yanında bulunan öğretmen eşi Edanur Akbulut hayatını kaybetti.

KAÇTI, DAHA SONRA TESLİM OLDU

Olay sonrası ölümlü kazaya karışarak kaçan otomobil sürücüsü Y.E.Ç., daha sonra teslim olduğu Irmak Polis Merkezi'ndeki ifadesinde korktuğu için kaçtığını söyledi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.E.Ç., Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Verilen karar ise kazada hayatını kaybeden genç öğretmenin Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ailesi verilen karara tepki gösterdi.

'150 METRE İLERİDE DURUP, KAZA YERİNE UZAKTAN BAKMIŞ'

Acılı anne Bahar Eserli, cezaya ilişkin şunları söyledi: "O kişi 5 yıl ceza alacağına hiç almasın. Benim bir de kızdığım bir nokta var. Madem kaza yaptı o sürücü, insan geriye dönerde ne olup bittiğine bir bakar. Gitmiş 150 metre ileride durmuş. Ardından arabadan kaza yerine uzaktan bakmış. İnsan bir gelir hastaneye bir durumlara bakar. Benim çocuklarımda birini öldürebilirdi. Ama insan olan orda bakmaz da gelir böyle bir durum var diye anlatır.

Olay yerinden kaçmaz. Biz bu olayın takipçisiyiz. Bunun peşini bırakmayacağız. Yüksek mahkemeye başvurumuzu yaptık. Bu kişinin nasıl bir ailesi var bilmiyoruz ama insan bir çat kapı olarak gelir ve bizi acılarımızda olsa ziyaret ederlerdi. Ne olursa olsun ben bu acıyı yaşadım. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Evlat acısı çok zor.

Benim bir tane kızım vardı. Benim kızım üniversiteyi okurken ben onun boş odasında boş yastığına dört sene boyunca günaydın dedim. Ben hasta eşimle onu okuturken ne çektiğimizi biz biliyoruz. Ama bu acı Allah’tan geldi ve katilin böyle beş sene değil, ağır bir ceza almasını istiyorum."

'CEZASINI FAZLASIYLA ÇEKMESİNİ İSTİYORUM'

Damadıyla kızını kaybetmenin yasını tutan baba Kenan Eserli ise, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Eşimin de dediği gibi bu katilin ben ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Biz itirazımızı üst mahkemeye yaptık. Ve oraya da yazı gönderildi. Karşı taraftan insan buraya gelerek böyle bir kaza oldu diyerek başsağlığı bile dilemediler. Acımız sonrası belediye başkanı ve kaymakam bey taziyeye geldi. Herkes ilgilendi. İnşallah geri kalanı devletimizin bütün kolları cumhurbaşkanımız ve adalet bakanımıza kadar yazarak bu işin yakasını asla bırakmayacağız.

Cezasını fazlasıyla çekmesini istiyorum. Biz yandık onlarda yansın. Sadece belediye başkanıyla haber göndermişler, 'Biz taziyeye geleceğiz' diyerek. Ben de 'Acımız bize yetiyor kimsenin gelmesini istemiyoruz' dedim. Avukatlarımızda bu işin sürecini takip etmektedir. Kızım 17 aydır hem evliydi hem de öğretmendi. Hayali anne olmaktı. Önceden üç aylıkken bebekleri vardı sonra düşük yaptı. Sonra kızım eşiyle birlikte 'bebekleri neden düşük oluyor' diye hastaneye tedaviye gidiyorlardı."