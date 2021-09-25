Kazada öldüğü sanılan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

AA

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Taşkale köyünde, kör çeşme mevkisinde köylüler tarafından ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Mehmet Şanlıtürk'e ait olduğunu tespit etti.

Bölgede yapılan incelemede, olay yeri yakınında Şanlıtürk'ün motosikleti bulundu. İlk belirlemelere göre trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği sanılan Şanlıtürk'ün, detaylı çalışmada tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.